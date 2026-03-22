Vorfall in Rottenburg: Ehemann wird handgreiflich – 20 Verwandte eilen zu Hilfe

Bei den Handgreiflichkeiten hätten drei bis vier Menschen leichte Verletzungen erlitten und seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Darunter befindet sich laut eines Polizeisprechers vermutlich auch die 20 Jahre alte Ehefrau. Ob ihr 23 Jahre alter Ehemann ebenfalls betroffen ist, wurde nicht mitgeteilt. Beide lebten den Angaben zufolge getrennt voneinander und hatten sich am Samstag zu einem Treffen verabredet. Ob die Frau ihre Verwandten von sich aus alarmierte, war nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.