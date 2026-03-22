Vorfall in Rottenburg: Ehemann wird handgreiflich – 20 Verwandte eilen zu Hilfe

Ein Treffen zwischen einem Ehepaar endet im Streit. Als der Mann die Frau mutmaßlich schlägt, kommen ihre Verwandten hinzu und die Situation eskaliert.
Nachdem ein Mann seine Ehefrau geschlagen haben soll, sind in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) deren Verwandte aufgetaucht und haben einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. 20 Familienmitglieder seien am Samstag erschienen, teilte die Polizei mit. Hierdurch eskalierte die Situation weiter und wurde erst durch den Einsatz mehrerer Polizeistreifen beruhigt, wie es hieß.