Böller in Schule gezündet – Schülerin und Lehrerin verletzt

Vorfall in Reutlingen

1 Die Polizei ermittelt gegen zwei Schüler. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Zwei Schüler haben am Montag in einer Reutlinger Schule einen Böller gezündet – mit Folgen für zwei Mitschülerinnen und eine Lehrerin. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert



Einsatzkräfte der Polizei sind am Montagvormittag zu einer Schule in der Frauenstraße in Reutlingen ausgerückt.