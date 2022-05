1 Am Bahnhof Renningen-Süd zog der Mann den Kontrolleur ins Gleisbett (Symbolbild). Foto: IMAGO/Gottfried Czepluch/IMAGO/Gottfried Czepluch

Ein Mann ist in einer S-Bahn ohne Fahrkarte unterwegs. Als er am Bahnhof in Renningen seine Personalien angeben soll, eskaliert die Situation. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein 25-Jähriger hat am Montag in Renningen (Kreis Böblingen) einen Kontrolleur gebissen und ins Gleisbett gezogen. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 13 Uhr ohne Fahrschein in einer S-Bahn unterwegs, als er von einer 36-jährigen Fahrkartenkontrolleurin und ihrem 34-jährigem Kollegen aufgefordert wurde, die Bahn am Bahnhof Renningen-Süd zu verlassen.

Die Polizei sucht Zeugen

Dort verweigerte der Mann, seine Personalien anzugeben. Als die Kontrollierenden mit der Polizei drohten, ergriff er die Flucht – ohne Erfolg. Der Kontrolleur konnte den Mann am T-Shirt packen. Daraufhin soll der Mann ohne Ticket den 34-Jährigen am Arm gepackt und mit sich ins Gleisbett gerissen haben. Anschließend versuchte der Täter, den Kontrolleur mit einem Stein zu schlagen und biss ihm zudem in den Oberarm und Finger.

Die Kollegin des 34-Jährigen eilte zu Hilfe – dabei wurde sie laut Polizei von dem 25-Jährigen beleidigt und bedroht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen versuchter räuberischer Erpressung gegen den Mann. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei (Telefonnummer: 0800/1100225) zu melden.