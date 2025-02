1 Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ein 34-Jähriger hat am Montag gegen 13.30 Uhr in Remshalden eine Frau unvermittelt angeschrien und ihr dann ins Gesicht geschlagen.











Am Montagmittag ist ein 34-jähriger Mann in der Badstraße in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) unvermittelt auf eine 43-jährige Frau zugegangen, die an ihrem Fahrzeug stand. Wie die Polizei mitteilt, begann er die Frau anzuschreien und schlug ihr anschließend ohne Vorwarnung ins Gesicht. Danach bedrohte er sie noch und lief davon.