Vorfall in Remshalden: Betrunkener 14-Jähriger hält sich an S-Bahn fest und fährt mit

Ein 14-Jähriger mit 1,1 Promille hat sich laut Polizei am Dienstagabend am Bahnhof in Rommelshausen außen an der S-Bahn festgehalten und ist einige Meter mitgefahren.











Ein betrunkener 14-Jähriger hat sich am Dienstagabend am Bahnhof Rommelshausen außen an der Tür einer S-Bahn festgehalten und ist einige Meter mitgefahren. Bisherigen Informationen der Polizei zufolge befand sich der Jugendliche – er hatte rund 1,1 Promille – gegen 21.30 Uhr zusammen mit einem Bekannten am Bahnsteig 1 des Bahnhofs. Nach kurzer Zeit soll er sich an den äußeren Haltegriffen des Lokführerstandes einer S-Bahn der Linie S2 festgehalten haben und so mit dem Zug mitgefahren sein. Laut Zeugenaussagen sprang er nach circa 50 Metern ab und begab sich daraufhin wieder zu seinem Begleiter.