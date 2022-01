1 Das Loch in den Scheiben war jeweils etwa einen Zentimeter groß. Foto: imago stock&people

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls am Wochenende, bei dem Fensterscheiben eines Linienbusses und eines Wohnhauses zu Bruch gingen. Woher stammt der Geschoss?















Remseck - Ein bislang unbekannter Täter hat am Wochenende im Remsecker Stadtteil Hochdorf sein Unwesen getrieben. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg meldete zunächst am Samstag um kurz vor 21 Uhr ein Linienbusfahrer, dass er während der Fahrt in der Poppenweilerstraße ein knallartiges Geräusch wahrgenommen habe. Als der Fahrer nachschaute, bemerkte er, dass das hinterste Fenster seines Busses auf der linken Seite gesplittert war. Es befand sich ein etwa ein Zentimeter großes Loch im oberen Teil der Fensterscheibe, das mutmaßlich durch ein unbekanntes Geschoss verursacht worden war.

Was war es für ein Geschoss?

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr meldete dann ein Anwohner aus der Straße In Buderäcker – sie verläuft parallel zur Poppenweilerstraße –, dass er an seinem Wohnhaus im ersten Stockwerk eine beschädigte Fensterscheibe festgestellt habe. Auch dies stamme laut der Ludwigsburger Polizei allem Anschein nach von einem unbekannten Geschoss. Der Polizeiposten in Remseck, erreichbar über die Telefonnummer 0 71 46 / 28 08 20, sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.