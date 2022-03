Mann schläft in Stadtbahn ein – und landet später in Klinik

1 Ein renitenter 21-Jähriger, der in einer Stadtbahn schlief, hat die Polizei auf Trab gehalten. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Ein 21-Jähriger ist an der Endhaltestelle der Stadtbahn in Remseck kaum wach zu bekommen. Deshalb rückt die Polizei an, die jede Menge Ärger mit dem Mann hat.















Link kopiert

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zum Mittwoch sturzbetrunken in einer Stadtbahn eingeschlafen und an der Endhaltestelle in Remseck (Kreis Ludwigsburg) von der Polizei festgenommen worden. Der Zustand des jungen Mannes verschlechterte sich später so sehr, dass er in eine Klinik gebracht wurde. Vor einer Anzeige wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs gefeit ist er deshalb nicht.

Mitarbeiter der Stadtbahn hatten gegen 1.25 Uhr die Polizei gerufen, weil sie den Trunkenbold im Betriebshof in Aldingen kaum wach bekamen. Da er beim Verlassen des Zugs stark schwankte, stützten ihn die Beamten. Statt dankbar zu sein, beleidigte der Betrunkene die Polizisten. Weil er sich nicht ausweisen wollte, nahem sie ihn mit aufs Revier nach Kornwestheim. Auf dem Weg dorthin ging die Schimpftirade weiter, außerdem bespuckte der Mann die Ordnungshüter mehrmals.