Vorfall in Remseck am Neckar-Pattonville

1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Ein bislang Unbekannter dringt über ein manipuliertes Tor in eine Garage in Remseck am Neckar-Pattonville und beschädigt im Inneren einen Mercedes. Die Polizei sucht Zeugen.

Remseck am Neckar-Pattonville - Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag in Remseck am Neckar-Pattonville (Kreis Ludwigsburg) zuerst ein Garagentor manipuliert und dann einen in der Garage geparkten Mercedes beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, gelang es dem Täter gegen 20 Uhr, das Stromkabel des elektrischen Rolltores zu durchtrennen, sodass er das Tor von Hand öffnen konnte. Auf diese Weise gelangte der Unbekannte offenbar in die Garage und schlug dann die Scheibe der Beifahrertür eines Mercedes ein, der dort abgestellt war.

Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07146/28082-0 zu melden.