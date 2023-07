1 Autos können für Hunde bei Hitze zu tödlichen Käfigen werden (Symbolfoto). Foto: imago images/Gottfried Czepluch/Gottfried Czepluch

Die Fenster waren leicht geöffnet, die Wasserschalen gefüllt – und trotzdem ist ein Hund in einem völlig überhitzten Auto ums Leben gekommen. Ein zweiter Vierbeiner überlebte die Tortur nur knapp.









Trotz leicht geöffneter Fenster und gefüllter Wasserschalen ist in einem völlig überhitzten Auto in der baden-württembergischen Gemeinde Ostrach ein Hund verendet. Ein zweiter Hund in dem Auto überlebte am Montag nur knapp, wie die Polizei in Ravensburg am Dienstag mitteilte.