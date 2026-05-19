Vorfall in Psychiatrie Wiesloch: Patient stirbt während Fixierung – Leichnam soll am Dienstag obduziert werden

Ein Patient in einer Psychiatrie stirbt, nachdem Polizisten bei der Fixierung geholfen haben sollen. Die Ermittlungen laufen. Zahlreiche Fragen sind noch offen.
Nachdem ein 34 Jahre alter Psychiatriepatient in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) während einer Fixierung durch Polizisten kollabiert und gestorben ist, soll der Leichnam noch am Dienstag obduziert werden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Heidelberg mit. Unklar blieb zunächst, wann Ergebnisse der Untersuchung vorliegen sollen. Die Staatsanwaltschaft prüft nach eigenen Angaben, ob sich die an der Fixierung Beteiligten wegen fahrlässiger Tötung strafbar gemacht haben.