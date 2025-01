1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Foto: Phillip Weingand

Am Dienstagmorgen gerät ein 40-Jähriger in einer Gaststätte in Plüderhausen in Streit mit einem Unbekannten. Bei Worten bleibt es nicht: Der Unbekannte schlägt ihm mehrmals ins Gesicht.











Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Am frühen Dienstagmorgen gegen 2.45 Uhr geriet in einer Gaststätte in der Hauptstraße ein 40-jähriger Mann in Streit mit einem Unbekannten.