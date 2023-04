1 Die Mutter verständigte die Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Schreckmomente für eine Mutter am Bahnhof in Pforzheim-Brötzingen: Als die Frau mit ihren beiden Kindern am Samstagabend aus einem Zug aussteigen will, wird sie von ihrem sechsjährigen Sohn getrennt. Dank eines hilfsbereiten 18-Jährigen konnte die Frau ihr Kind kurze Zeit später wieder in die Arme schließen.

Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau gegen 18.45 Uhr zusammen mit ihren beiden Kindern am Bahnhof Brötzingen aus der Bahn aussteigen. Als sie den Kinderwagen, in dem sich ihr jüngeres Kind befand, nach draußen brachte, schloss offenbar kurz danach die Tür und ließ sich nicht mehr öffnen. Anschließend fuhr die Bahn los – mit dem Sechsjährigen an Bord. Die Mutter alarmierte umgehend die Polizei.

Währenddessen hatte der 18-jährige Fahrgast den Vorfall mitbekommen und nahm sich des Jungen an. Er stieg mit ihm zusammen am Bahnhof Weißenstein aus und verständigte die Polizei. Die Beamten vom Polizeirevier Pforzheim-Süd übergaben den Jungen schließlich wohlbehalten an seine Mutter. „Damit auch der hilfsbereite 18-Jährige seinen ursprünglichen Zielort möglichst ohne weitere Komplikationen erreichen konnte, fuhren ihn die Einsatzkräfte zum Bahnhof Brötzingen - so erhielt auch der junge Helfer Unterstützung von den Helfern in Uniform“, schreibt die Polizei am Ende ihrer Pressemitteilung.