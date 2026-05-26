Vorfall in Paris: Zu harsch gegenüber Fans? Russell Crowe ist sich keiner Schuld bewusst

Russell Crowe hat vor seinem Pariser Hotel Autogrammjägern unmissverständlich die Regeln diktiert - mit Erfolg, wie er selbst betont, zu harsch, wie die Gegenseite vorwirft. Was steckt hinter dem viral gegangenen Video?

Ist für Russell Crowe (62) Paris etwa nicht die Stadt der Fan-Liebe? Der Star wurde während eines Besuchs in der französischen Hauptstadt von einer Gruppe Autogrammjäger abgefangen - und legte dabei in den Augen manch eines Betrachters einen zu ruppigen Ton an den Tag. Vor seinem Hotel wurde der "Gladiator"-Star von einer Menschenmenge umringt, jeder wollte gerne ein Foto oder ein Autogramm des Schauspielers. Crowes Reaktion war direkt, unmissverständlich - und wurde gefilmt.

"Hört ihr mir zu?", wandte sich der Schauspieler laut dem Portal "TMZ" an die Menge. "Bleibt, wo ihr seid, drängt euch nicht an mich ran, und ich komme zu euch. Gebt allen Platz. Sobald jemand ein Idiot ist, bin ich weg. Verstanden? Klar?" Wer diese Bedingungen akzeptierte, bekam sein Autogramm - Crowe hielt Wort und signierte mehrere "Gladiator"-Bilder.

(K)ein Aufhebens ohne Grund?

Doch nicht alle Wünsche erfüllte er: Als ein Fan bat, er möge neben seiner Unterschrift noch "Maximus" hinzufügen - in Anspielung auf seine Rolle des römischen Feldherrn -, lehnte Crowe knapp ab. Ein kurzes "Nein", und er wandte sich dem Nächsten zu. "TMZ" kommentierte das Video mit der Einschätzung, Crowe sehe seine Fans offensichtlich nicht als seine oberste Priorität an - eine Einschätzung, die der Schauspieler entschieden zurückwies.

Auf X meldete er sich prompt zu Wort und konterte dem Wirbel um den Clip in gewohnt nüchterner Manier: "Clickbait. Alle haben ihr Autogramm und ihr Selfie bekommen, der Durchgang zum Hotel blieb für andere Gäste frei, und ich habe meinen Flug trotzdem rechtzeitig erwischt. Ein Mann, keine Sicherheitsleute. Erledigt. Was ist euer Problem?"

Bestens gelaunt und vom Glück gesegnet beim Tennis

Zuvor hatte Crowe jedenfalls eine offensichtlich tolle Zeit in Paris. Gemeinsam mit seiner Freundin Britney Theriot (42) verfolgte er am Sonntag im Stade Roland Garros das Tennisgeschehen und ließ dabei kaum einen Zweifel daran, wie gut es um seine Beziehung steht.

Fotografen hielten laut "Hello!"-Magazin fest, wie der "Gladiator"-Star seiner Partnerin auf der French-Open-Tribüne einen Kuss auf die Wange drückte, während sie lachend unter einer großen Sonnenbrille hervorsah. In einem anderen Moment hielten die beiden Händchen.

Gute Laune bekam der Schauspieler auf der Tribüne auch noch aus einem anderen Grund. Beim Matchball zwischen Alexander Zverev (29) und Benjamin Bonzi (29) konnte Crowe durch Zufall den Tennisball fangen, was seine Begleiterin und ihn gleichermaßen freute, wie Clips von dem Moment zeigen.

Kennengelernt haben sich die beiden laut Berichten 2013 am Filmset, als Theriot noch als Schauspielerin aktiv war. Romantisch verbunden wurden sie öffentlich erst 2020. Ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt absolvierten sie 2022. Seitdem halten sie ihre Beziehung weitgehend aus dem Rampenlicht heraus.