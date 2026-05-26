Vorfall in Paris: Zu harsch gegenüber Fans? Russell Crowe ist sich keiner Schuld bewusst

Russell Crowe hat vor seinem Pariser Hotel Autogrammjägern unmissverständlich die Regeln diktiert - mit Erfolg, wie er selbst betont, zu harsch, wie die Gegenseite vorwirft. Was steckt hinter dem viral gegangenen Video?
Ist für Russell Crowe (62) Paris etwa nicht die Stadt der Fan-Liebe? Der Star wurde während eines Besuchs in der französischen Hauptstadt von einer Gruppe Autogrammjäger abgefangen - und legte dabei in den Augen manch eines Betrachters einen zu ruppigen Ton an den Tag. Vor seinem Hotel wurde der "Gladiator"-Star von einer Menschenmenge umringt, jeder wollte gerne ein Foto oder ein Autogramm des Schauspielers. Crowes Reaktion war direkt, unmissverständlich - und wurde gefilmt.