Eine 35-Jährige wird in Offenburg kontrolliert und zeigt sich aggressiv. Auf dem Revier rastet die Frau schließlich aus, bespuckt Polizisten und behauptet, mit dem Coronavirus infiziert zu sein.

Offenburg - Eine 35-Jährige hat unter der Behauptung, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, einen Polizisten der Bundespolizei angespuckt.

Die Frau sei zuvor am Bahnhof in Offenburg (Ortenaukreis) kontrolliert worden, da sie herumschrie und verkündet haben soll, Drogen zu sich genommen zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Da sie sich nicht ausweisen konnte, wurde sie am Donnerstagabend mit auf das Revier genommen.

Hierbei wehrte sie sich, wurde aggressiv und beleidigte die Beamten. Schließlich spuckte sie den Polizisten an. Ob die 35-Jährige wirklich mit dem Virus infiziert ist, sei noch unklar. Sie muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

