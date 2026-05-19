Vorfall in Österreich: Tödliche Kuh-Attacke - Hat ein Wolf etwas damit zu tun?

Was hat die Kuhherde so aggressiv gemacht, dass sie eine Wanderin zu Tode trampelte? Es ist von einem Wolf oder einem Hund die Rede. Ein wichtiger Zeuge ist noch nicht vernommen worden.
Lienz - Nach der tödlichen Attacke einer Kuhherde auf eine 67-jährige Wanderin in Österreich sind ein Wolf oder ein Hund als mögliche Ursachen für die Aggressivität der Herde ins Spiel gebracht worden. Die Angriffslust der Kühe sei völlig untypisch, erklärte der Bürgermeister der Gemeinde Oberlienz, Markus Stotter.