Vorfall in Nürtingen

1 Der verletzte Mann wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte musste ein 38-jähriger Mann mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden.















Link kopiert

Ein 38-Jähriger zog sich am frühen Samstagmorgen gegen 3:40 Uhr nach einer Auseinandersetzung in der Lampertstraße einige leichte Verletzungen zu.

Der Mann hielt sich vor einer Gaststätte auf, als er mit einem bislang unbekannten Täter in Streit geriet. Im Verlauf der Auseinandersetzung fiel der Geschädigte zu Boden und der Täter stieß daraufhin den Kopf des 38-jährigen gegen einen Bordstein. Zudem zersplitterte vermutlich durch den Sturz eine Flasche in der Hand des Geschädigten. Mit dem Rettungsdienst wurde der 38-Jährige mit einer Kopfwunde und einer Schnittverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach dem Täter brachte keinen Erfolg. Die Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen dauern an.