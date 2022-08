Stuttgarter Kickers gegen FC Nöttingen Liveticker: Die Blauen wollen ihren Lauf fortsetzen

Am 2. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg steht für die Stuttgarter Kickers das erste Heimspiel an. Am Samstag kommt der FC Nöttingen ins Gazi-Stadion. Hier geht es zum Liveticker.