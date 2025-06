1 Der Mann wollte sein Fahrzeug entladen, als er durch einen technischen Defekt eingeschlossen wurde. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Zoonar

Wegen eines technischen Defekts ist in der Nacht zum Mittwoch ein 64-jähriger Lkw-Fahrer in einem Einkaufsmarkt in Nürtingen (Kreis Esslingen) eingeschlossen worden.











Die Polizei hat in einem ungewöhnlichen Einsatz in der Nacht zum Mittwoch einen Lastwagenfahrer befreit, der nach einem technischen Defekt an einem Aufzug in einem Einkaufsmarkt in Nürtingen eingeschlossen worden war. Nach Angaben eines Sprechers konnte der Mann den Laden erst Stunden später verlassen.