Shia LaBeouf ist in New Orleans festgenommen worden. Ihm werden zwei Fälle einfacher Körperverletzung vorgeworfen. Zuvor hatte es bereits Berichte gegeben, dass der Schauspieler die Stadt "terrorisiert".

Der US-Schauspieler Shia LaBeouf (39) ist in New Orleans verhaftet worden. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Zuvor war der unter anderem aus der "Transformers"-Filmreihe und "Disturbia" bekannte Star bereits während der berühmten Mardi-Gras-Feierlichkeiten negativ aufgefallen. In der Nacht auf den 17. Februar (Ortszeit) wurde LaBeouf verhaftet, weil er zwei Personen geschlagen haben soll, bestätigt die örtliche Polizei dem Magazin "Rolling Stone".

Dem Schauspieler werden demzufolge zwei Fälle einfacher Körperverletzung vorgeworfen. LaBeouf soll in zwei Auseinandersetzungen verwickelt gewesen sein. Nachdem er laut Polizei störend in einer Bar im French Quarter aufgefallen war und immer aggressiver geworden sei, sei der 39-Jährige hinausgeworfen worden. Ein mutmaßliches Opfer habe ausgesagt, von LaBeouf mehrfach mit der geschlossenen Faust geschlagen worden zu sein.

Shia LaBeouf sei kurzzeitig verschwunden, dann jedoch wieder aufgetaucht und habe sich "sogar noch aggressiver verhalten". Nachdem er kurz festgehalten wurde, habe er derselben Person gegen den Oberkörper geschlagen. Einer zweiten Person habe LaBeouf auf die Nase geschlagen. Man habe ihn daraufhin erneut festgehalten, bis die Polizei eintraf. Der Star wurde in ein Krankenhaus gebracht und wegen unbekannter Verletzungen behandelt. Nach seiner Entlassung wurde LaBeouf festgenommen und angeklagt.

Shia LaBeouf "terrorisiert" New Orleans

"The Hollywood Reporter" hatte zuvor bereits berichtet, dass Shia LaBeouf in New Orleans in mehreren Locations auffällig geworden sei. "Er terrorisiert die Stadt", habe eine anonyme Quelle dem Branchenmagazin erzählt. Der Türsteher einer Kneipe habe seinen Zustand etwa als "betrunken" und "etwas aggressiv" beschrieben. In einem Jazzclub sei er laut eines Gastes "lauter als alle anderen" gewesen.

Das US-Promi-Portal "TMZ" veröffentlicht unterdessen mehrere Videoclips. Einer soll LaBeouf in einem Krankenwagen zeigen, in einem anderen ist er im Gespräch mit mehreren Personen und mit Sanitätern zu sehen. In einem weiteren Clip liegt der Schauspieler auf dem Boden und versucht aufzustehen. Er wird von einem Mann geschlagen und aggressiv darauf hingewiesen, dass er nicht aufstehen solle. Ein anderer schreit, LaBeouf solle sich "verdammt noch mal beruhigen". Zwei Personen halten ihn fest, während sie offenbar auf die Einsatzkräfte warten.