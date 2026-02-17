Shia LaBeouf ist in New Orleans festgenommen worden. Ihm werden zwei Fälle einfacher Körperverletzung vorgeworfen. Zuvor hatte es bereits Berichte gegeben, dass der Schauspieler die Stadt "terrorisiert".
Der US-Schauspieler Shia LaBeouf (39) ist in New Orleans verhaftet worden. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Zuvor war der unter anderem aus der "Transformers"-Filmreihe und "Disturbia" bekannte Star bereits während der berühmten Mardi-Gras-Feierlichkeiten negativ aufgefallen. In der Nacht auf den 17. Februar (Ortszeit) wurde LaBeouf verhaftet, weil er zwei Personen geschlagen haben soll, bestätigt die örtliche Polizei dem Magazin "Rolling Stone".