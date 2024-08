Vorfall in Neu-Ulm: Mann tritt Schwimmer in Freibad bewusstlos

1 Badegäste bemerkten wie der Mann unterging und retteten ihn.(Symbolbild) Foto: imago/diebildwerft

In Freibädern kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. In Neu-Ulm müssen nach einem Streit Badegäste einen Schwimmer retten.











Link kopiert



Ein Vater hat einen Schwimmer in einem Freibad in Neu-Ulm bewusstlos getreten, nachdem dieser mit dessen neunjährigem Sohn am Beckenrand zusammengestoßen war. Andere Badegäste bemerkten nach Polizeiangaben, wie der Schwimmer im Wasser unterging und retteten ihn. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Der Verdächtige flüchtete zunächst, stellte sich nach der Attacke am Samstag aber schließlich der Polizei. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.