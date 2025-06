Vorfall in Neckargemünd

1 Die Wasserschutzpolizei Heidelberg hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Das hätte auch anders ausgehen können: Von einer Brücke über den Neckar aus fliegt eine Flasche nach unten in Richtung Fluss – und just in diesem Moment fährt ein Boot vorbei.











Junge Leute sollen von einer Brücke aus eine Flasche auf ein Sportboot auf dem Neckar geworfen haben. Wie die Polizei berichtete, passierte der Vorfall am späten Nachmittag in Neckargemünd an der dortigen Eisenbahnbrücke.