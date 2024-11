her 11.11.2024 - 11:12 Uhr

Vorfall in Murrhardt

1 Die Polizei musste in Murrhardt eine 44-Jährige zur Räson bringen. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Eine 44-Jährige demolierte ein Auto auf dem Parkdeck eines Supermarkts in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis). Bei ihrer Festnahme leistete sie Widerstand gegen die Polizei.











Eine nach Polizeiangaben alkoholisierte Frau hat am Samstagnachmittag auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in Murrhardt ein Auto beschädigt. „Außerdem schrie sie lauthals herum“, so ein Polizeisprecher.