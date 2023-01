Vorfall in Möhringen

1 Der 21-Jährige konnte bei der Kontrolle weder Fahrkarte noch Ausweis vorzeigen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein 21-jähriger Fahrgast wird am Freitag in Möhringen in einer Stadtbahn kontrolliert, kann allerdings weder Fahrkarte noch Ausweis vorzeigen. Als die Kontrolleure ihn nach draußen bitten, eskaliert die Situation – und das gleich zwei Mal.















Link kopiert

Ein 21 Jahre alter, mutmaßlicher Schwarzfahrer soll sich am Freitagnachmittag in einer Stadtbahn der Linie U12 in Stuttgart-Möhringen vehement gegen eine Kontrolle gewehrt haben. Dabei wurde ein 34 Jahre alter Kontrolleur leicht verletzt. Polizeibeamte nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der junge Mann gegen 13.30 Uhr mit der Linie U12, als ihn ein Fahrausweisprüfer kurz vor dem Bahnhof Möhringen kontrollierte. Der Fahrgast konnte allerdings weder ein Ticket noch Ausweisdokumente vorzeigen, weshalb der Prüfer seinen 34-jährigen Kollegen zur Unterstützung rief und dem Fahrgast erklärte, dass er nun sofort aussteigen solle, andernfalls werde die Polizei gerufen.

Situation eskaliert gleich zwei Mal

Der 21-Jährige habe daraufhin sofort aggressiv reagiert, die Prüfer beleidigt, gegen die Scheibe der Stadtbahn geschlagen und schließlich den 34-Jährigen zur Seite gestoßen. Als der Weggestoßene den 21-Jährigen an der Jacke packte, soll dieser versucht haben, sich durch Schläge gegen das Festhalten zu wehren. Bei dem Gerangel verletzte sich der Prüfer leicht an der Hand.

Nachdem sich der Fahrgast kurzzeitig beruhigt hatte, hörte er, dass eine 56-jährige Kollegin der beiden Kontrolleure die Polizei verständigt hatte. Daraufhin habe er erneut begonnen, in der Bahn laut zu schreien, zu spucken und alle Beteiligten zu beleidigen. Schließlich übergaben ihn die Kontrolleure am Bahnhof Möhringen der Polizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wieder auf freien Fuß gesetzt.