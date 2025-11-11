Vorfall in Mannheimer Krankenhaus: Seniorin schaltet Sauerstoff ab – Ausweisung war rechtens

Im Krankenhaus hat sie ihrer Mitpatientin das Sauerstoffgerät ausgeschaltet, weil sie schlafen wollte. Gegen ihre Abschiebung hatte die Seniorin Klage eingereicht.
Eine verurteilte Seniorin, die ihrer Mitpatientin in einem Mannheimer Krankenhaus das Sauerstoffgerät abgeschaltet hat, ist zu Recht ausgewiesen worden. Der Verwaltungsgerichtshof bestätigte nun ein entsprechendes Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe. Die Klage der Mittsiebzigerin ist damit abgewiesen. Der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs sei unanfechtbar, teilte der VGH mit.