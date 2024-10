Vorfall in Mannheim

1 Der Mann verletzte den Paketboten leicht. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Ein Mann will, dass der Bote seine Bestellung bis zu seiner Wohnungstür im oberen Stock eines Hauses bringt. Das macht der dann auch und doch schlägt der Empfänger zu.











Ein 61-Jähriger soll in Mannheim einem Paketboten ins Gesicht geschlagen haben. Zuvor hätten die Männer darüber gestritten, ob der Bote das Paket an der Haustür übergeben kann oder er es bis zur Wohnung des Mannes in einem oberen Stock des Mehrfamilienhauses tragen muss, teilte die Polizei mit.