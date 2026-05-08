Vorfall in Mainz: Nach Sturz – Feuerwehr rettet Mädchen aus Spielgerüst

Sein Lieblingsklub zieht ins Finale Prinz William tanzt und jubelt nach Sieg von Aston Villa

Aston Villa steht erstmals seit mehr als 40 Jahren wieder in einem großen europäischen Finale. Dieses historische Spiel ließ sich auch der prominenteste Fan des Klubs nicht entgehen: Prinz William feierte und jubelte ausgelassen auf der Tribüne und besuchte die Spieler später in der Kabine.