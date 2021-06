Vorfall in Ludwigsburg

1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein unbekannte Täter hat in der Nacht auf Sonntag in Ludwigsburg Glasflaschen und Fliesen aus einem Hochhaus auf mehrere geparkte Fahrzeuge geworfen. Drei Autos wurden dabei beschädigt, die Polizei sucht Zeugen.

Ludwigsburg - Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag gegen Mitternacht mehrere Glasflaschen und Fliesen aus dem siebten oder achten Stock eines angrenzenden Hochhauses auf Fahrzeuge in der Hermannstraße in Ludwigsburg geworfen.

Wie die Polizei in einer ersten Mitteilung berichtete, wurden dabei die Fahrzeugdächer von zwei Fiat und einem BMW beschädigt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnten die Beamten noch nicht sagen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07141/ 18 5353 zu melden.