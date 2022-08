Vorfall in Ludwigsburg

1 Die Polizei ermittelt nach der Tat in Ludwigsburg. Foto: dpa/Monika Skolimowska

In Ludwigsburg haben bislang noch unbekannte Personen das Amtsgericht mit roter Farbe besprüht. Die Polizei geht von einer Tat aus, die politisch motiviert sein könnte.















Link kopiert

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag die Fassade des Amtsgerichts Ludwigsburg großflächig besprüht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich um einen Schriftzug sowie Zeichen und Linien in roter Farbe.

Die Beamten vermuten, dass die Tat politisch motiviert ist und im Zusammenhang mit der Verurteilung von zwei Personen aus der linksaktivistischen Szene steht. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.