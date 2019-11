1 Einer der Verdächtigen war so aggressiv, dass die Polizisten ihm Handschellen anlegen mussten. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Ein Kontrolleur will drei junge Männer in einem Bus in Ludwigsburg überprüfen. Während der Kontrolle eskaliert die Situation.

Ludwigsburg - Drei jungen Schwarzfahrer sollen am Donnerstagmittag einen 46-jährigen Kontrolleur in einem Bus der Linie 421 in Ludwigsburg angegriffen haben. Zwei der mutmaßlichen Täter konnte die Polizei schließlich dingfest machen.

Wie die Polizei meldet, stiegen die drei jungen Männer kurz vor 12 Uhr am Bahnhof Ludwigsburg in den Bus ein. Der Kontrolleur wollte die drei an der Haltestelle „Agentur für Arbeit“ kontrollieren. Dabei kam heraus, dass sie keinen gültigen Fahrkarten besaßen und so wollte der 46-Jährige deren Personalien aufnehmen. Dazu händigten die jungen Männer dem Kontrolleur ihre Ausweisdokumente aus.

Doch plötzlich eskalierte die Situation. Zwei der drei Verdächtigen begannen, den Mann zu stoßen und zu schlagen. Als der Kontrolleur sich vor den Angriffen zu schützen versuchte, gelang es den Tatverdächtigen, ihm die Ausweise zu entreißen und zu flüchten. Zeitgleich alarmierte ein weiterer Fahrgast die Polizei.

21-Jähriger wehrt sich vehement gegen Festnahme

Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten zwei Männer in der Nähe der Bushaltestelle in der Hindenburgstraße antreffen. Beide wiesen große Ähnlichkeit mit der Personenbeschreibung auf, die der Kontrolleur abgegeben hatte. Die beiden 21-Jährigen sollten daraufhin zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht werden. Einer der beiden reagierte aggressiv. Weil er wild gestikulierte und dies auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht sein lassen wollte, wollten ihn die Polizisten vorläufig festnehmen. Doch dagegen wehrte sich der 21-Jährige vehement, worauf ihn die Beamten zu Boden brachten und ihm Handschellen anlegten.

Beide 21-Jährigen müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Der Tatverdächtige, der sich gegen die Maßnahmen der Polizisten gewehrt hatte, wird auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.