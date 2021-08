1 Das Ehepaar verlor durch den Schockanruf rund 40.000 Euro (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Ein Ehepaar hat in Ludwigsburg 40.000 Euro durch einen sogenannten Schockanruf verloren. Unbekannte gaben an, die Tochter sei in einen tödlichen Unfall verwickelt.















Ludwigsburg - Mit einem Schockanruf ist es Unbekannten gelungen, ein älteres Ehepaar in Ludwigsburg um 40.000 Euro zu betrügen. Bei dem Anruf am Montag hatte sich eine angebliche Polizeibeamtin gemeldet und erklärt, die Tochter des Paars sei schuld an einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Senioren aufgefordert, eine hohe Sicherheitsleistung zu erbringen.

Unbekannte Frau holt Geld ab

Das Telefonat dauerte mehr als eine Stunde und war von einer „geschickten Gesprächsführung“ geprägt, wie es im Polizeibericht heißt. Schließlich waren die Eltern bereit, das Geld bei der Bank abzuheben. Davon ließen sie sich auch nicht von einem Mitarbeiter des Geldinstituts abbringen, der noch zu intervenieren versuchte. Gegen 16 Uhr holte eine unbekannte Frau den Angaben zufolge die Geldscheine ab.

Nach Polizeiangaben häuft sich in jüngster Zeit die Betrugskombination „falscher Polizeibeamter“ und „Schocknachricht“. Empfohlen wird deshalb ein gesundes Misstrauen bei Anrufen dieser Art. So bitte die Polizei niemals um Geldbeträge. Sinnvoll könne es sein, umgehend selbst Kontakt mit den Angehörigen aufzunehmen, die angeblich in eine schlimme Sache verwickelt sind.