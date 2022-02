Vorfall in Ludwigsburg-Pflugfelden

1 Der Rettungssanitäter wurde von dem Unbekannten gestört und beleidigt. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Rettungssanitäter behandelt eine Frau in einem Rettungswagen, der vor einer Tiefgaragenausfahrt in Pflugfelden parkt. Als ein Unbekannter aus der Tiefgarage fahren will, eskaliert die Situation.















Ludwigsburg - Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag den Einsatz einer Rettungswagenbesatzung in der Karlsruher Allee in Ludwigsburg-Pflugfelden gestört.

Wie die Polizei meldet, war ein 32-jähriger Notfallsanitäter gegen 16.15 Uhr dabei, eine Patientin zu versorgen, während der Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht vor der Zufahrt zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses stand, als der Unbekannte mit seinem Opel aus der Einfahrt herausfahren wollte. Dabei beschwerte er sich über den geparkten Rettungswagen, da dieser die Ausfahrt versperre.

Der Opel-Fahrer hupte und beleidigte sowohl den Notfallsanitäter als auch den Ehemann der Patientin, um kurz darauf doch davon zu fahren. Offensichtlich war es ihm doch gelungen, an dem Rettungswagen vorbeizufahren. Der Ermittlungen dauern an.