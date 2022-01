Vorfall in Ludwigsburg

1 Für das Führen einer Schreckschusswaffe braucht man einen kleinen Waffenschein – schießen darf man aber noch lange nicht. Foto: dpa/Oliver Killig

Das Schießen mit einer Schreckschusswaffe ist in der Regel verboten. Ein Mann in Ludwigsburg hat es dennoch getan – in Gegenwart einer Polizeistreife.















Link kopiert

Ludwigsburg - Nur wenige Meter von einer Polizeistreife entfernt hat ein 35-Jähriger in der Nacht zum Samstag in Ludwigsburg mehrere Schüsse aus einer Waffe abgegeben. Die Polizei spricht von einem „nicht ungefährlichen Verhalten“. Der Vorfall hatte sich gegen 1 Uhr in der Katharinenstraße im Stadtteil Eglosheim ereignet.

Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Als der Mann die Beamten bemerkte, versteckte er die Waffe in seiner Jacke. Bei der anschließenden Kontrolle rückte er sie jedoch relativ schnell heraus. Es handelte sich um eine Schreckschusspistole, für die er auch entsprechende Munition dabei hatte, allerdings keinen kleinen Waffenschein. Die Polizei stellte die Waffe samt Munition sicher. Der 35-Jährige wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.