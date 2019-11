1 Der mutmaßliche Ladendieb wurde selbst bestohlen. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/Andrey_Popov

Damit hatte er wohl nicht gerechnet: Ein 22-jähriger mutmaßlicher Ladendieb ist in einem Ludwigsburger Discounter selbst bestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ludwigsburg - Ein 22 Jahre alter, mutmaßlicher Ladendieb ist in einer Discounter-Filiale in Ludwigsburg selbst Opfer eines Diebstahls geworden.

Wie die Polizei meldet, hatte der 22-Jährige in dem Supermarkt in der Bahnhofstraße Waren im Wert von rund sechs Euro eingekauft. Nachdem er gegen 19.10 Uhr an der Kasse bezahlt hatte, löste er im Ausgangsbereich beim Passieren der Sicherheitsschranken einen Alarm aus. Als Reaktion darauf holte der junge Mann eine Packung Kaffeepads aus seinem Kapuzenpullover heraus und deutete an, diese nun bezahlen zu wollen.

Die Polizei sucht Zeugen

Daraufhin wurde der Verdächtige von Mitarbeitern ins Büro gebeten und die Polizei alarmiert. Bevor er mit ins Büro ging, stellte der 22-Jährige seine Einkäufe im Eingangsbereich des Einkaufsmarktes ab. Der Tatverdächtige sollte anschließend von Polizisten auf das Polizeirevier Ludwigsburg gebracht werden.

Als der junge Mann den Discounter verließ, fiel ihm auf, dass seine Einkaufstüte nicht mehr an dem Ort war, an dem er sie abgestellt hatte. Unbekannte hatten sie offenbar gestohlen. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der 22-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Ladendiebstahls rechnen.

Darüber hinaus sucht das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18-5353 nach Zeugen, die den Diebstahl zum Nachteil des 22-Jährigen beobachteten.