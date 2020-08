1 Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

In einem Geschäft in der Ludwigsburger Innenstadt wird eine Frau beim Klauen erwischt. Als der Ladendetektiv sie erwischt, schubst sie den Mann weg und rennt mit ihrem mutmaßlichen Sohn davon.

Ludwigsburg - Eine Diebin hat sich am Mittwoch in Ludwigsburg ein Gerangel mit einem Ladendetektiv geliefert. Wie die Polizei mitteilt, sprach der Detektiv die Frau gegen 16.45 Uhr in einem Geschäft in der Bahnhofsstraße an und hielt ihre Handtasche fest, da er sie beim Klauen beobachtet hatte. Die Tatverdächtige stieß den Mann jedoch weg und floh mit ihrem jugendlichen Begleiter.

Diebesgut auf der Flucht zurückgelassen

Dabei ließ sie die Handtasche zurück, in der sich gestohlene Waren im Wert von etwas mehr als zehn Euro befanden. Darunter: Parfüm, eine Sonnenbrille und Deko-Artikel. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Duo um Mutter und Sohn handelt. Die Frau soll etwa 40 Jahre alt sein, trug schwarze Leggings, ein schwarzes Kleid, ein schwarzes Kopftuch und orangene Flip-Flops.

Ihr mutmaßlicher Sohn wird auf etwa 16 Jahre geschätzt und trug zur Tatzeit ein weißes Adidas-Shirt mit drei Streifen und eine Bauchtasche. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 07141/189 um Hinweise.