1 Die Ermittlungen blieben bislang erfolglos, die Polizei konnte den Unbekannten noch nicht finden (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend eine Mutter sowie ihre beiden Kinder in Ludwigsburg angeschrien, beleidigt und umhergespuckt. Die Polizei sucht nach ihm und bittet Zeugen, sich zu melden.











Link kopiert



Ein älterer Mann hat in Ludwigsburg eine Mutter sowie ihre beiden Kinder beleidigt und umhergespuckt. Die Polizei sucht nun den Unbekannten. Der Vorfall ereignete sich am Samstag um kurz vor 19 Uhr in der Schorndorfer Straße, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.