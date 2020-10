Vorfall in Ludwigsburg

1 Ein 37-jähriger Mann ist bei dem Versuch, einen Transporter abzuschleppen, von dessen Besitzer verletzt worden. Foto: dpa/Stefan Sauer

Zwei Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens sind gerade dabei, einen Transporter, der unrechtmäßig auf einem Privatparkplatz steht, aufzuladen. Da tauchen drei Männer auf – die Situation eskaliert.

Ludwigsburg - Drei Männer haben mit Drohungen und auf brachiale Art und Weise zwei Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens in Ludwigsburg daran gehindert, einen Transporter abzuschleppen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Abschleppdienst einen Sprinter, der in der Bahnhofstraße auf einem Privatparkplatz abgestellt war, an den Haken zu nehmen. Plötzlich kamen die drei Männer hinzu und forderten die Herausgabe des Fahrzeugs, einer von ihnen drohte mit Schlägen.

Als sich die Mitarbeiter des Abschleppdienstes weigerten, setzte sich der Mann ans Steuer des Transporters und fuhr auf einen der beiden, einen 37-Jährigen, zu. Mit dem rechten Außenspiegel streifte er ihn am Arm. Dabei wurde der 37-Jährige leicht verletzt, außerdem fiel sein Handy zu Boden, es funktioniert nicht mehr. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.