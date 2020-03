30-Jähriger wütet in Burger King und verletzt Mitarbeiter

Vorfall in Ludwigsburg

1 Der Vorfall ereignete sich im Burger King in Ludwigsburg. ( Foto: imago images/Dean Pictures/Francis Joseph Dean via www.imago-images.de

Ein 30 Jahre alter Mann soll in einem Burger King in Ludwigsburg gewütet und einen Mitarbeiter attackiert haben. Andere Mitarbeiter konnten den Angreifer festhalten, bis die Polizei eintraf.

Ludwigsburg - Ein 30 Jahre alter Mann soll am frühen Sonntagmorgen im Burger King in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg gewütet sowie einen 32-jährigen Mitarbeiter des Schnellrestaurants attackiert und dabei leicht verletzt haben.

Wie die Polizei meldet, beleidigte der 30-Jährige gegen 5 Uhr den Mitarbeiter und trat danach gegen die Eingangstür. Als ihm der 32-Jährige folgte, soll der Mann ihm zwei Mal ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin wollte der Angreifer flüchten, er konnte allerdings von weiteren Mitarbeitern des Restaurants festgehalten werden, bis die alarmierte Polizei eintraf. Die Beamten des Polizeireviers Ludwigsburg legten dem 30-Jährigen, der offenbar unter Drogeneinfluss stand und sich auch der Polizei gegenüber aggressiv verhielt, Handschellen an. Weil er sich nicht beruhigen wollte, mussten ihm sogar Fußfesseln angelegt werden, um ihn zum Polizeirevier transportieren zu können.

Der Tatverdächtige wurde schlussendlich in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ludwigsburg untergebracht, wo er einige Stunden verbringen musste. Er muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten müssen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 200 Euro geschätzt. Der 32 Jahre alte Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen.