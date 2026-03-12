Vorfall in Lorch: Lkw-Fahrer soll Kinder sexuell belästigt haben – 26-Jähriger in Haft

Am vergangenen Freitag, 6. März, hat die Polizei in Aalen einen 26-jährigen Lkw-Fahrer festgenommen. Er steht im Verdacht, mehrere Kinder sexuell belästigt zu haben. Die Hintergründe.

Ein 26-Jähriger sitzt seit Freitag, 6. März, wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung von Kindern in Haft. Dies teilte die Polizei in Aalen am Donnerstag mit. Die Polizei war durch Anwohner auf den Zwischenfall aufmerksam geworden. Ein Ehepaar, das in der Nähe des Tatorts in Lorch (Ostalbkreis) wohnt, meldete sich am Freitag gegen 11.30 Uhr bei der Polizei. Beamte kontrollierten den 26-Jährigen schließlich gegen 12.30 Uhr.

Bereits Mitte Februar war dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt worden, dass ein bis dahin unbekannter Lkw-Fahrer auf einem Parkplatz in der Reinhold-Maier-Straße drei Kinder angesprochen und dabei seine Hose heruntergelassen haben soll. Zu diesem Zeitpunkt konnte der verdächtige Fahrer jedoch nicht ermittelt werden.

Polizei trifft Verdächtigen in Schorndorf an

Das Ehepaar, das die Polizei am Freitag verständigte, hatte von dem Vorfall im Februar erfahren und teilte mit, dass der besagte Lkw erneut auf dem Parkplatz stehe. Dabei stellten die Zeugen sogar fest, dass der Fahrer erneut ein Kind angesprochen hatte. Das Ehepaar schritt ein und begleitete das Kind nach Hause. Nachdem die beiden Zeugen das amtliche Kennzeichen notiert hatten, konnte der Lkw, der zwischenzeitlich weggefahren war, durch die Polizei im Bereich Schorndorf angehalten und der Fahrer kontrolliert werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 26-Jährige am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug, sodass der Tatverdächtige anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden konnte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an.