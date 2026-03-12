Vorfall in Lorch: Lkw-Fahrer soll Kinder sexuell belästigt haben – 26-Jähriger in Haft

Am vergangenen Freitag, 6. März, hat die Polizei in Aalen einen 26-jährigen Lkw-Fahrer festgenommen. Er steht im Verdacht, mehrere Kinder sexuell belästigt zu haben. Die Hintergründe.
Ein 26-Jähriger sitzt seit Freitag, 6. März, wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung von Kindern in Haft. Dies teilte die Polizei in Aalen am Donnerstag mit. Die Polizei war durch Anwohner auf den Zwischenfall aufmerksam geworden. Ein Ehepaar, das in der Nähe des Tatorts in Lorch (Ostalbkreis) wohnt, meldete sich am Freitag gegen 11.30 Uhr bei der Polizei. Beamte kontrollierten den 26-Jährigen schließlich gegen 12.30 Uhr.