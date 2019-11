Unbekannter spricht Mädchen an – das rät die Polizei

Vorfall in Löchgau im Kreis Ludwigsburg

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

In Löchgau hat ein Unbekannter ein sechs Jahre altes Mädchen angesprochen. Die Polizei ermittelt und gibt verunsicherten Eltern Verhaltenstipps für die Sprösslinge mit.

Löchgau - Ein bislang unbekannter Mann soll am Dienstagmittag ein sechs Jahre altes Mädchen in der Uhlandstraße in Löchgau (Kreis Ludwigsburg) angesprochen haben. Bei dem Unbekannten handelt es sich offenbar um einen Paketzusteller. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sieht derzeit allerdings keinen Grund zur Sorge.

Wie die Beamten melden, wurden zwischenzeitlich sowohl die Schule der Sechsjährigen als auch das Paketdienstunternehmen informiert. Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten ergaben sich bislang nicht.

Unabhängig davon stellt die Polizei klar, dass eine Häufung derartiger Fälle derzeit nicht festgestellt werden konnte.

Der Fall schlug in den sozialen Medien bereits hohe Wellen

Der vorliegende Fall schlug in sozialen Medien und Whatsapp-Gruppen bereits hohe Wellen.

Die Polizei rät Eltern, in solchen Fällen mit ihren Kindern über derartige Sachverhalte zu sprechen. Sie gibt folgende Tipps:

– Kinder sollen verdächtige Personen sofort der nächsten Lehrkraft melden. Nach Möglichkeit sollten sie die Verdächtigen beziehungsweise das verdächtige Fahrzeug beschreiben.

– Niemals Fremden die Adresse verraten und einen Adressaufkleber niemals sichtbar am Schulranzen tragen.

– Kinder sollen lernen, deutlich „Nein“ zu sagen.

– Fremde Personen immer mit „Sie“ anreden - so wird eine persönliche

Distanz signalisiert.

– In Gefahrensituationen sollen die Kinder möglichst laut sein, um die Umgebung darauf aufmerksam zu machen, und von dem Fremden weglaufen.

Darüber hinaus bittet die Polizei, verdächtige Wahrnehmungen umgehend zu melden.