Vorfall in Leonberg: Zeugensuche nach einer Unfallflucht

1 Vor einigen Tagen kam es in Höfingen zu einer Unfallflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am vergangenen Sonntag im Ortsteil Höfingen ereignet hat. Alkohol und Drogen waren wohl mit im Spiel.











In der Nacht zum vorigen Sonntag, 25. Mai, hat laut Polizeiangaben ein 27-jähriger Fahrer gegen 3.10 Uhr in der Straße Am Schlossberg die Kontrolle über sein Auto verloren und es gegen eine Hauswand gesetzt. Der mutmaßlich unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stehende Mann setzte anschließend einfach seine Fahrt fort und beging damit Unfallflucht. Am Parkplatz einer Sporthalle in der Sonnenstraße stellte er den beschädigten Renault schließlich ab.