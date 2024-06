Vorfall in Leonberg: Kettentrick: Dieb erbeutet Ehering

1 Diebstahl in Leonberg: Ein Unbekannter stiehlt einen Ehering (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Mit einem Trick hat ein Unbekannter in der Nähe des Leo-Centers einen 76-Jährigen bestohlen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und möglicherweise weiteren Geschädigten.











Mit dem sogenannten „Kettentrick“ hat ein noch unbekannter Dieb am Donnerstag gegen 10.20 Uhr in der Hocheckstraße in Leonberg Beute gemacht. Wie die Polizei berichtet, bückte sich der Unbekannte vor einem 76-jährigen Fußgänger, um vermeintlich eine am Boden liegende Kette aufzuheben. Er fragte den Senior, ob er die Kette nicht haben möchte, und legte sie seinem Opfer um den Hals. Dabei öffnete der Tatverdächtige wiederum die Halskette des 76-Jährigen, um sie zu stehlen. Der Senior bemerkte dies und konnte dem Unbekannten zwar seine Kette wieder aus der Hand nehmen, stellte dann jedoch fest, dass der goldene Ehering fehlte, den er an der Halskette getragen hatte.