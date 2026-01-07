Vorfall in Leonberg: Angriff im Stadtpark mit einem Klappmesser

Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein 20-Jähriger wegen versuchten Mordes in Leonberg verantworten. Fünf Prozesstage sind vorgesehen – der Auftakt ist ungewöhnlich.
Nicht sehr lange hat die erste Sitzung der 4. Großen Strafkammer des Landgerichts Stuttgart im neuen Jahr gedauert. Nach nur einer Viertelstunde war der Prozess vor der Jugendkammer gegen einen 20-Jährigen schon wieder zu Ende. Nach der Anklageverlesung und der Abklärung kleinerer Formalitäten wurde der junge Mann von den Wachtmeistern wieder aus dem Sitzungssaal abgeführt. Fortgesetzt werden soll der Prozess am 26. Januar. Dann will sich der Angeklagte zu seinem Lebenslauf und den Tatvorwürfen äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.