Vorfall in Laichingen

1 Der TikTok-Livestream endete mit einer Schlägerei. (Symbolbild) Foto: AFP/NHAC NGUYEN

Ein 29-Jähriger geht am Freitagabend auf TikTok live und vereinbart mit mehreren Personen ein Treffen auf dem Laichinger Marktplatz. Hier kommt es schon zum Handgemenge. Kurze Zeit später eskaliert der Streit bei der Wohnanschrift des Mannes.











Der TikTok-Livestream eines 29 Jahre alten Mannes aus Laichingen (Alb-Donau-Kreis) ist am Freitagabend in eine wüste Schlägerei ausgeartet – am Ende waren fünf Verletzte zu beklagen, darunter ein Kind.