Vorfall in Kornwestheim

1 Jugendliche haben zwei ihrer Altersgenossen geschlagen und bespuckt. (Symbolbild) Foto: imago images/Jan Huebner

Ein 17-Jähriger und seine Freundin wurden von mehreren Jugendlichen auf offener Straße in Kornwestheim verprügelt. Einer der Angreifer nahm nach der Attacke das Handy des 17-Jährigen an sich. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Kornwestheim - Nach Zeugen sucht das Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 07154/13130, zu einer Auseinandersetzung, die sich bereits am Dienstag, 30. Juni, gegen 19.30 Uhr in der Zeppelinstraße in Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg), im Bereich der Einmündung der Ludwig-Heer-Straße, ereignet hat.

Ein 17-Jähriger war laut Polizei zusammen mit seiner Freundin unterwegs und traf dort auf einen 18-Jährigen, der sofort aggressiv auf ihn zugegangen sein soll. Mehrere Bekannte des 18-Jährigen kamen kurz darauf dazu, woraufhin der 17-Jährige bespuckt, getreten und geschlagen worden sein soll.

Während der Auseinandersetzung fiel das Handy des Jugendlichen zu Boden und der 18-Jährige nahm es an sich, wie die Polizei berichtet. Als die Freundin des 17-Jährigen das Mobiltelefon zurückforderte, erhielt sie einen Schlag ins Gesicht, bevor der Tatverdächtige flüchtete. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.