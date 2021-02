Daten zur Coronapandemie Drei Kreise in der Region Stuttgart unterschreiten 50er-Inzidenz

In Baden-Württemberg sinkt die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen Anfang der Woche weiter. In der Region Stuttgart liegen am Dienstag drei Kreise unter einer Inzidenz von 50. Hier geht es zu den aktuellen Daten.