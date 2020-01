1 Ob sie Vögel füttern wollten? Zwei 13-Jährige wurden bei Nacht vor einem Kornwestheimer Supermarkt mit Vogelfutter erwischt. Vermutlich hatten sie es gestohlen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Zwei Jungen klettern über den Zaun eines Supermarkts in Kornwestheim. Die Polizei erwischt sie mit einem Einkaufswagen voller Vogelfutter, Düngestäbchen und Frostschutzmittel. Es stellt sich heraus, dass die 13-Jährigen bereits gesucht werden.

Ludwigsburg - Zwei 13-jährige Jungen sind am Montag aus einer Jugendhilfeeinrichtung abgehauen und bei Nacht über den Zaun eines Supermarktes in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) gestiegen. Offenbar war eine Zeugin gegen 23.20 Uhr auf die Jungen aufmerksam geworden und hatte die Polizei gerufen. Diese traf die 13-Jährigen mit einem Einkaufswagen vor dem Supermarkt an. Darin befanden sich Vogelfutter, Düngestäbchen und Frostschutzmittel – mutmaßliches Diebesgut. Bei der anschließenden Durchsuchung stießen die Beamten außerdem auf Betäubungsmittel. Es stellte sich heraus, dass die Kinder bereits gesucht wurden – offenbar waren sie aus einer Jugendhilfeeinrichtung ausgebüxt. Einer der Jungen wurde einem Erziehungsberechtigten, sein Komplize in die Obhut eines Jugendamtes gegeben.