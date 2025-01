Vorfall in Korntal-Münchingen: Frikadellen mit Scherben sollen Hunde verletzen

Nach Streit von Kindern in Korntal-Münchingen Geld gefordert, in einen See gestoßen und am Ende steht eine Entschuldigung

Nach einem Streit eskaliert die Situation vor zwei Wochen in der Korntaler Ortsmitte. Ein Zehnjähriger wurde dabei in einen See geschubst. Die Polizei suchte nach den Tätern und hatte Erfolg.