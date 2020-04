1 Die Polizei sucht nach einem circa 30 Jahre alten Mann. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Die Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung sowie Beleidigung gegen einen Mann, der versucht haben soll, ein Mädchen anzuspucken. Die Tat ereignete sich bereits in der vergangenen Woche.

Kirchheim am Neckar - Die Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung sowie Beleidigung gegen einen noch unbekannten Mann, der versucht haben soll ein neunjähriges Mädchen in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) anzuspucken. Wie die Polizei erst jetzt mitgeteilt hat, hatte sich der Vorfall bereits am vergangenen Dienstag, 31. März, ereignet.

Der Täter war dem Mädchen gegen 19.30 Uhr in der Bertha-von-Suttner-Straße am westlichen Ortsrand von Kirchheim über den Weg gelaufen. Als sie auf dem Gehweg, der zu einem Radweg führt, aneinander vorbeigingen, wich das Mädchen wegen der derzeit geltenden Corona-Abstandsregel aus. Als die beiden ungefähr auf gleicher Höhe waren, spuckte der Mann in Richtung der Neunjährigen, traf sie jedoch nicht. Nach der Spuckattacke lief der Täter in Richtung Wohngebiet „Bachrain“ davon.

Bei ihm soll es sich um einen Mann südländischen Aussehens handeln, der etwa 30 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß ist. Zur Tatzeit trug er wahrscheinlich eine Flecktarn-Jacke. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sie können sich beim Polizeiposten Kirchheim unter der Telefonnummer 0 71 43 / 89 10 60 melden.