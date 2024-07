Vorfall in Kirchheim: 56-Jähriger leblos auf Firmengelände gefunden – im Krankenhaus verstorben

1 Nachdem der 56-Jährige zunächst reanimiert werden konnte, wurde er mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen. Dort starb er am Freitag. (Symbolfoto) Foto: imago/Frank Sorge/Foto: Frank Sorge

Am Donnerstag ist in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein 56-Jähriger ums Leben gekommen. Die Umstände seines Todes sind noch völlig unklar. Auch ein Fremdverschulden kann die Polizei am Freitagnachmittag nicht ausschließen.











Link kopiert



Auf einem Firmengelände in Kirchheim (Kreis Esslingen) hat am Donnerstagnachmittag ein Mitarbeiter einen nicht ansprechbaren 56-Jährigen entdeckt. Trotz Reanimation an der Unglücksstelle und einem Transport per Helikopter ins Krankenhaus starb der Mann noch am selben Abend, berichtet die Polizei.