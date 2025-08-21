Vorfall in Kernen: Polizisten wecken Mann an Tankstelle – der schießt mit Softair-Waffe

Kurioser Vorfall in Kernen: Als sich eine Polizeistreife einem auf dem Parkplatz einer Tankstelle schlafenden Mann nähert, eröffnet dieser plötzlich das Feuer.

Ein kurioser Vorfall auf dem Parkplatz einer Tankstelle in Kernen (Rems-Murr-Kreis) hat am Mittwoch nicht nur einem Angestellten des Betriebs in der Karlstraße eine Schrecksekunde bereitet. Auch eine Polizeistreife sah sich mit einer Waffe bedroht und ging in Deckung – auch wenn sich das Schießgewehr in den Händen des Tatverdächtigen als vergleichsweise harmlose Softair-Gun entpuppte.

Der Angestellte der Tankstelle in der Karlstraße hatte am Mittwoch auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude einen in seinem Auto schlafenden Mann entdeckt. Um exakt 12.06 Uhr klopfte er laut dem Polizeibericht an die Seitenscheibe des Fahrzeugs, um nachzufragen, ob alles in Ordnung sei – und wurde durchs geschlossene Fenster unvermittelt mit einer Waffe bedroht.

Der Angestellte ergriff die Flucht und rief die Polizei. Als die bereits sensibilisierten Beamten einer Streifenwagenbesatzung sich dem Fahrzeug näherten, öffnete der 41-Jährige eine Türe, bedrohte sie mit einem Softair-Gewehr und schoss in Richtung der in Deckung gehenden Polizisten.

Weitere Streifenwagen und Polizeihundeführer wurden hinzugezogen – mit Erfolg. Allerdings zog sich der 41-Jährige bei der Festnahme „eine blutende Verletzung zu, die durch Einsatzkräfte des Rettungsdiensts versorgt wurde“. Der Mann kam in eine psychiatrische Einrichtung.